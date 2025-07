Motta e Alcolumbre falam em soberania e apoiam Lula 

Em vídeo enviado à imprensa, Alcolumbre disse que houve uma agressão ao Brasil e afirmou que o Legislativo está comprometido em defender a soberania nacional, os empregos e os empresários. O senador também elogiou Lula por ter empoderado Alckmin no processo.

Em reunião com o vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, Alcolumbre e Motta colocaram o Congresso Nacional ao lado do governo Lula (PT) e disseram que a reação deve ser liderada pelo Executivo.

Os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), falaram nesta quarta-feira (16) em defender a soberania brasileira em reação ao tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nem Alcolumbre nem Motta fizeram nenhuma citação à anistia a Jair Bolsonaro (PL) e aos golpistas do 8 de Janeiro,cuja aprovação tem sido cobrada por Eduardo e Flávio Bolsonaro, filhos do ex-presidente, para reverter a sobretaxa anunciada por Trump aos produtos brasileiros.

"Vejo nesse momento de agressão ao Brasil e aos brasileiros, isso não é correto. E temos que ter firmeza, resiliência, e tratar com serenidade essa reação. Buscar estreitar os laços e fazer as coisas acontecerem em defesa dos brasileiros", disse Alcolumbre no vídeo.

A declaração da cúpula do Congresso aprofunda o isolamento político de Bolsonaro e seus filhos diante do tarifaço. Governadores de direita que enalteceram Trump e atacaram Lula em um primeiro momento mudaram o discurso, agora admitindo o impacto da sobretaxa e buscando saídas diplomáticas.