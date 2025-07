Jundiaí busca soluções para melhorar qualidade da saúde 

A Prefeitura de Jundiaí procura alternativas para reduzir as filas que se acumulam na rede pública de saúde e a saída tem sido buscar novos recursos nas esferas federal e estadual. Segundo a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), foi solicitado ao secretário estadual de Saúde, Eleuses Vieira de Paiva, e ao governador Tarcísio de Freitas o repasse de recursos “extra teto” — ou seja, valores adicionais fora do limite regular do SUS — para viabilizar mutirões de cirurgias eletivas na cidade.

Lançado em maio de 2025, o programa do Governo Federal “Aqui Tem Especialistas” surge como mais uma alternativa. Segundo a Prefeitura, Jundiaí é considerada elegível para os quatro eixos do programa: credenciamento de hospitais e clínicas privadas para atendimento ao SUS, troca de dívidas por atendimento público, uso da Telessaúde e reforço no tratamento oncológico. De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é de uma redução de cerca de 30% nas filas por consultas, exames, procedimentos e cirurgias — índice calculado com base em parâmetros nacionais.

Em nota, a Prefeitura informou que a execução dos programas está prevista para começar em agosto de 2025, e os primeiros resultados devem ser observados no terceiro quadrimestre deste ano. “Acreditamos que essa política será uma aliada importante para acelerar o atendimento à população. Nossa expectativa é de que, com essas medidas, consigamos reduzir as filas por consultas, exames e cirurgias, oferecendo um cuidado mais rápido e resolutivo para quem mais precisa”, afirmou a gestora de Saúde, Márcia Facci.