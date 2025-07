Biblioteca recebe Festival Geekoteca neste sábado (19)

A Biblioteca Pública Municipal sedia no próximo sábado (19), das 10h às 16h, o Festival Geekoteca, um evento imperdível que promete agitar a cidade e os fãs da cultura geek. Com uma programação diversificada e repleta de atrações para todas as idades, o festival transformará a biblioteca em um epicentro geek, celebrando a criatividade, a leitura e a paixão por histórias.

O ponto alto do Festival Geekoteca será o aguardado concurso Cosplay, a atração que convida crianças e adultos a darem vida aos seus personagens favoritos em um desfile performático. Prepare seus trajes e talentos, pois a originalidade e a performance serão recompensadas com ótimos prêmios!

Além do concurso, o evento contará com: