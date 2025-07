‘Aquecendo Vidas’ segue ativa com arrecadação pela cidade

Lançada em abril pelo Fundo Social de Solidariedade (Funss), a Campanha Aquecendo Vidas continua mobilizando Jundiaí para arrecadar roupas, agasalhos, cobertores e calçados destinados às famílias em situação de vulnerabilidade. A ação permanece ativa, com caixas de coleta espalhadas por diferentes pontos da cidade, como comércios, empresas, condomínios, escolas e órgãos públicos.

A presidente do Fundo Social, Ellen Camila Martinelli, reforça a importância da continuidade da campanha neste período de baixas temperaturas. “Ainda estamos no inverno, e o frio atinge diretamente quem mais precisa. A campanha segue firme, com o objetivo de garantir que ninguém passe frio. É fundamental que as doações sejam de peças de inverno, limpas e em bom estado, especialmente agasalhos, cobertores e roupas para crianças e idosos”, destaca.

A população pode colaborar depositando os itens nas caixas identificadas com a identidade visual da campanha (confira aqui os pontos de coleta). O Fundo Social também continua recebendo diretamente as doações em sua sede, localizada na avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/nº, dentro do Parque da Uva, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.