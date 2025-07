Pai é preso suspeito de agredir e ferir a filha de apenas 6 anos

Um pai foi preso por policiais militares em Itupeva, nesta terça-feira (15), suspeito de agredir e ferir a própria filha, de apenas 6 anos. A criança precisou ser levada ao hospital.

A PM recebeu denúncia de que um homem havia espancado a filha. Uma equipe foi enviada ao local e fez contato com a mãe da menina, que alegou que estava trabalhando, e que quando chegou notou que a filha estava com ferimentos no corpo, razão pela qual perguntou o que havia acontecido.

A menina disse a ela que havia caído de bicicleta, mas os policiais não se convenceram dessa versão, e também abordaram a criança, notando que os hematomas não condiziam com uma queda de bicicleta.