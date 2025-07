AAP faz trabalho de 'formiguinha' para continuar atividades

Após anúncio dos descontos indevidos realizados por entidades associativas nas contas de aposentados e pensionistas do INSS, a corrida foi tanto para os ressarcimentos, quanto para o convencimento por parte das associações e sindicatos para que os associados continuassem a pagar as parcelas das mensalidades.

Os descontos corretos realizados nos princípios da legalidade ajudam a promover as atividades da associação. “Estamos orientando os aposentados para que façam o pagamento via boleto ou de uma forma que não sejam prejudicados também.”

Em Jundiaí, a mensalidade é de 1% do benefício do aposentado, podendo variar o valor final para cada integrante, porém é com este subsídio que muitas atividades se mantêm, entre ela, a ginástica corporal, dança, hidroginástica, atendimento jurídico e o tradicional baile. “Muitos sequer sabem se tiveram descontos em folha e por isso é importante procurar as informações para entender que é certo”, reforça.

Ressarcimento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou na terça-feira (dia 15) que 339 mil aposentados e pensionistas pelo país já assinaram o acordo de ressarcimento dos descontos associativos indevidos. O pagamento será feito por ordem de adesão a partir do dia 24 de julho, com depósitos diários para até cem mil pessoas diretamente na conta onde o beneficiário recebe o pagamento mensal do INSS.