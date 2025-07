Sábado da Prevenção terá 13 unidades de Saúde abertas em Itatiba

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Itatiba faz neste sábado (19) a nova edição do Sábado da Prevenção. Ao todo, 13 unidades de saúde estarão abertas das 8h às 12h, possibilitando o acesso aos serviços, principalmente às pessoas que têm dificuldade de comparecer durante a semana.

As participantes desta edição são as unidades: Ipê, Abramo (Nosso Teto), Zuppardo, Santa Cruz, Cruzeiro, Nações 1 e 2, Colina 2, Porto Seguro, Unidade Avançada do Cecap, Centenário e San Francisco 1 e 2. Nesta edição, o foco será a vacina contra a gripe e o HPV e contra as hepatites virais, como prega a campanha de conscientização Julho Amarelo. Leia mais abaixo.

Julho Amarelo

Para a campanha do mês para conscientização das hepatites virais, com apoio do Rotary Club de Itatiba, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) realizará testes rápidos, tanto durante a semana em todas as unidades de saúde quanto no Sábado da Prevenção.