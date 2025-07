GM de Jundiaí encerra as Olimpíadas na 8ª colocação geral

Terminou nesta segunda-feira (14) a 12ª edição das Olimpíadas das Guardas Municipais do Estado de São Paulo, competição que foi disputada em Campinas e teve mais de três meses de duração - começou dia 7 de abril. Jundiaí acabou na 8ª colocação geral, entre 74 cidades participantes, com 289 pontos, conquistados com 10 medalhas de ouro, 5 de prata e 8 de bronze. A GM campeã foi a anfitriã, com 24 ouros, 14 pratas e 31 bronzes, totalizando 918 pontos.

As medalhas jundiaienses foram conquistadas nas mais variadas modalidades: Ouro na Corrida de Rua 10 Km; no Tiro foram 1 Ouro, 2 Pratas e 2 Bronzes; no Powerlifting 1 medalha de prata e 2 de Bronze; Ouro no Dominó; no Judo 1 ouro; no Jiu-Jitsu 5 Ouros e 1 Bronze; Ouro no Mountain Bike; no Atletismo 1 ouro nos 400 mts, 2 pratas no 5km e 3 bronzes, sendo 400 mts, arremesso de peso e salto em distância.

Corporações de 74 cidades participaram, num total de 4.500 GMs inscritos.