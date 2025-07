Gestor de segurança tem se destacado no combate ao crime 

Campo Limpo Paulista A prefeitura de Campo Limpo Paulista sancionou a Lei Complementar nº 645, de 23 de junho de 2025, que trata da reforma administrativa do município. A nova legislação reorganiza e atualiza a estrutura da administração pública, extinguindo cargos considerados obsoletos e promovendo medidas de contenção de gastos. Também foram sancionadas as Leis Complementares nº 646, 647, 648 e 649, que estabelecem a criação e definição de cargos e atribuições dos servidores. Essas novas normas trazem mais clareza às funções públicas e ampliam a eficiência operacional dos diversos setores da Prefeitura.

Expectativa As principais lideranças da indústria brasileira participaram de reunião com representantes do governo federal. O encontro, liderado pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), Geraldo Alckmin, tratou da decisão dos Estados Unidos de taxar em 50% os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.Em coletiva de imprensa após a reunião, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, disse que o governo e o setor empresarial estão "uníssonos e convergentes" em busca de uma solução, de preferência antes da data prevista para a taxação. Os empresários brasileiros também se comprometeram a intensificar o diálogo com o setor privado norte-americano.

O gestor de Segurança Pública de Jundiaí, Guilherme Balbino Rigo, tem feito um excelente trabalho frente à gestão, principalmente com as recentes apreensões de 40 mil dólares e 42 kg de drogas realizadas pela Guarda Municipal de Jundiaí. Em uma área com presença de facções criminais, é de suma importância que a GM, agora sob novas prerrogativas legais, esteja mais presente no combate ao crime. Para o próximo ano, aguardamos a integração entre as GMs regionais para ampliar a atuação contra o tráfico, feminicídio e outros crimes mais comuns em nossas cidades.

Governo Federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade Comercial. A informação foi confirmada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, em declaração à imprensa após um evento no Palácio do Planalto.A norma autoriza o governo brasileiro a adotar medidas comerciais contra países que imponham barreiras unilaterais aos produtos do Brasil no mercado global. A medida poderá ser usada, por exemplo, para responder à imposição da tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos (EUA), a partir do dia 1º de agosto.

SEM ACORDO

A reunião de conciliação entre o governo Lula (PT) e o Congresso sobre o decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) terminou sem acordo no STF (Supremo Tribunal Federal). A AGU e os advogados do Congresso expuseram seus pontos, mas não chegaram a um consenso. Estiveram presentes Jorge Messias, advogado-geral da União, e advogados que atuam no Senado e na Câmara, além de representantes da Procuradoria-Geral da República e do Ministério da Fazenda. A decisão pode ficar a cargo somente do ministro Alexandre de Moraes.