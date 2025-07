Louveira falha em cumprir plano de recuperação financeira

A Prefeitura de Louveira não está cumprindo integralmente o Plano de Recuperação Financeira municipal, elaborado pela Secretaria Municipal de Finanças e Economia e aprovado no início deste ano. Segundo o Artigo 7º do Decreto nº 6.699, publicado em 31 de janeiro de 2025, a Secretaria de Finanças deveria publicar, mensalmente, até o décimo dia útil do mês subsequente, no site oficial da Prefeitura, as informações sobre os credores pagos e os valores quitados. No entanto, não há novas informações publicadas desde fevereiro.

Na primeira fase, o plano previa priorizar pagamentos à vista a fornecedores mediante descontos de 70%, além de suspender contratos e remanejar recursos para quitar débitos sem comprometer os serviços essenciais. Em fases seguintes, a administração previa descontos de 50%, 30% e 15%. A meta era quitar débitos vencidos e registrados em 2023 e 2024. Há cerca de 300 credores na lista, sendo o principal o Fundo de Previdência do Município de Louveira.

Segundo documentos publicados no site da Prefeitura, as dívidas com os credores ultrapassam R$ 83,8 milhões – sem considerar os descontos previstos no programa. Apenas em 2024, o valor soma R$ 78,1 milhões, sendo cerca de R$ 20 milhões referentes ao Fundo de Previdência. Há valores em aberto com empresas de tecnologia da informação, manutenção de elevadores, transporte, metalurgia, saúde, entre outras áreas.