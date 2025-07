“A Bossa Delas” ganha segunda apresentação 

Durante 90 minutos de espetáculo, o público será conduzido por uma verdadeira viagem no tempo, através de interpretações marcantes de clássicos que imortalizaram vozes como Nara Leão, Sylvia Telles, Astrud Gilberto e Elis Regina. Mais do que um tributo, o projeto se propõe a valorizar o papel das mulheres na música, promovendo um resgate histórico e afetivo que evidencia o talento, a força e a sensibilidade das artistas. Será uma viagem sonora pela história da música brasileira com participações mais do que especiais de Cahê Boldrini, Fer Gambini e Renato Lanza. E para completar a noite, uma degustação cuidadosamente preparada pelo Chef Leonardo Dóro.

No palco da Fermata Escola de Música, a jovem cantora Bia Peroni, de apenas 18 anos, será acompanhada ao piano por João Carlos De Luca em uma apresentação que combina música e memória, resgatando o legado feminino no gênero que revolucionou a maneira de compor e interpretar no Brasil.

REPERTÓRIO

A escolha da jovem Bia Peroni por este repertório não é por acaso. Sua relação com a música brasileira começou ainda na infância, ao ouvir repetidamente canções de Elis Regina em seu CD player. Mais tarde, na adolescência, um encontro casual com a interpretação de João Gilberto para “Chega de Saudade” foi o ponto de partida para uma imersão profunda na obra de Tom Jobim e em todo o universo da Bossa Nova. Fascinada pela sonoridade delicada, pela poética sofisticada e pela forma minimalista de interpretação de muitas mulheres do movimento, Bia encontrou ali a referência que viria a moldar sua própria maneira de cantar: sem excessos, mas com verdade.

O espetáculo também destaca o papel do pianista João Carlos De Luca, cujo talento e sensibilidade se somam às interpretações vocais de Bia. Com arranjos que ora traduzem o minimalismo das harmonias complexas da Bossa Nova, ora exploram a liberdade criativa inspirada pelo jazz, João Carlos estabelece uma ponte entre o passado consagrado do gênero e o futuro que se anuncia com a nova geração de intérpretes. No palco, a interação entre os dois artistas revela uma sintonia musical cheia de nuances, marcada pela emoção e pela autenticidade.

O repertório inclui composições de mestres como Tom Jobim, Ronaldo Bôscoli, Roberto Menescal, Luiz Bonfá, Carlos Lyra e Vinicius de Moraes, recriando a atmosfera única da Bossa Nova e ampliando seus horizontes sonoros. A apresentação é uma celebração da sofisticação, da delicadeza e da atemporalidade de um estilo que conquistou o mundo — e que continua a inspirar novas gerações de músicos e ouvintes.