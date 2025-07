Festival contará com programação de palestras e masterclasses

Além das exibições gratuitas das obras contempladas pelas Mostras Paralela e Competitiva, a Unidade de Gestão de Cultura (UGC) irá viabilizar também duas “masterclasses” e quatro palestras temáticas na 5ª edição do Festival de Curtas-Metragens de Jundiaí. As iniciativas são viabilizadas por meio de uma parceria com o CULTSP PRO, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.

As atividades formativas serão realizadas nos domingos – 20 e 27 de julho -, na Sala São Paulo-Minas de Cinema do Espaço Expressa. A participação é por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição prévia, e estão disponíveis 90 lugares. As atividades são destinadas a produtores de cinema, profissionais do audiovisual, produtores culturais, cineastas e demais interessados nas temáticas das atividades, devendo ser maiores de 16 anos.

No domingo (20), a programação de atividades formativas traz: às 10h, a masterclass “A arte do som direto para filmes e séries”, com Maria Clara Cervantes; às 14h, a palestra “Cinema do interior e suas particularidades”, com Bruna Epiphanio; e às 15h30, a palestra “Caixa de ferramentas do roteirista: estruturas narrativas”, com Matheus Colen.