Com 100% de aproveitamento, jundiaienses dominam o Estadual

Os atletas Maria do Carmo Viana dos Santos e Emerson Dias Mendonça, do Time Jundiaí de Atletismo, conquistaram medalhas nas cinco provas em que participaram na 57ª edição do Campeonato Paulista de Atletismo Masters, realizada no último fim de semana, dias 12 e 13 de julho, no Centro Olímpico, em São Paulo.

Os jundiaienses voltaram para casa com dois ouros, duas pratas e um bronze. A competição reuniu mais de 400 atletas de diversas cidades paulistas e de outros estados, como Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O torneio é considerado uma prévia do Campeonato Brasileiro da categoria, previsto para setembro, também em São Paulo, e reúne atletas maiores de 30 anos.

Maria do Carmo, da categoria 60 a 64 anos, competiu nos 800 metros e ficou em 2º lugar, com o tempo de 3 minutos e 2 segundos. A vencedora foi Ana Luiza Garcez, de São Paulo, que bateu os recordes da competição paulista, brasileiro e sul-americano. Já no arremesso do peso, Maria foi campeã, com a marca de 6,87 metros.