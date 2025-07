Esfriou de novo e semana tem nova possibilidade de geada

Esta terça-feira (15) começou mais gelada em Jundiaí e a semana pode ter até geada na cidade de novo, segundo previão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta manhã, Jundiaí teve menos de 10°C, temperatura que não era registrada desde o dia 6 deste mês, segundo a medição do clima feita pelo Instituto Agronômico (IAC).

Para amanhã (16), a mínima prevista é de 11°C e a máxima de 24°C, com possibilidade de nevoeiro e geada pela manhã e poucas nuvens à tarde e à noite, sem previsão de chuva. Devido à umidade do ar mais baixa, pela ausência de chuva, e à variação significativa da temperatura ao longo do dia, chamada amplitude térmica, o cuidado com a saúde deve ser redobrado.

Na quinta-feira (17), a previsão é de termômetros entre 13°C e 25°C, com céu claro e baixa umidade do ar. Mas o dia mais quente será isolado, pois na sexta-feira (18) volta a esfriar e a previsão indica mínima de 9°C e máxima de 22°C. No fim de semana, a tendência é de que os dias sejam ainda mais gelados e haverá nova possibilidade de geada.