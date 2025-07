Controladoria Geral do Estado define FGV como banca para concurso

A Controladoria Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP) publicou, na edição desta terça-feira (15) do Diário Oficial do Estado, o Contrato CGE 010/2025, de 14 de julho, entre o órgão de controle interno paulista e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), que será a responsável pela organização e execução de concurso púbico para o provimento de cargos de Auditor Estadual de Controle, carreira específica da CGE-SP.

O contrato, com prazo de vigência de 12 meses, tem como objeto de contratação o recrutamento e seleção de pessoal para o concurso público de 200 cargos de Auditor Estadual de Controle autorizados pelo governador Tarcísio de Freitas, em maio deste ano. O próximo passo é a divulgação do edital que terá o detalhamento de inscrições, data da prova e matérias avaliadas.

Carreira específica

A carreira de Auditor Estadual de Controle foi criada pela Lei Complementar 1.419, de 27 de dezembro de 2024, e será constituída de 4 níveis e 4 categorias. Os cargos criados pela Lei Complementar situam-se, inicialmente, na categoria 1 do nível I, com remuneração inicial de R$ 17.850,00.