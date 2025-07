Etec Benedito Storani: 80 anos e pioneirismo no ensino técnico

Em 2025, a Escola Técnica Estadual Benedito Storani, de Jundiaí, completa 80 anos de trajetória dedicada à formação de profissionais e à valorização do ensino público de qualidade. A unidade, referência no Estado de São Paulo, celebra sua história como uma das pioneiras no oferecimento de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio — e como a única escola da rede a contar com um Centro de Enologia, voltado ao estudo e produção de vinhos.

Fundada em 1945, a escola acompanhou o desenvolvimento da região e se consolidou como polo de inovação e excelência. A formação técnica oferecida pela Etec Storani contempla áreas estratégicas como Agropecuária, Alimentos, Química, Saúde, Administração, entre outras — preparando milhares de jovens para o mercado de trabalho e para o ingresso no ensino superior. A escola é pioneira a contar com um Centro de Enologia, estrutura que valoriza a cultura vitivinícola da região de Jundiaí.

Para marcar a data, será realizada no dia 6 de agosto uma cerimônia especial que inclui homenagens a ex-diretores, professores, funcionários e ex-alunos que marcaram a história da escola. A programação contará com discursos, apresentações artísticas e o plantio simbólico de um carvalho — em alusão à força e às raízes da instituição.