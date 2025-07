Projeto do PPA em Jundiaí será enviado à Câmara até 31 de agosto

A Prefeitura de Jundiaí finalizou as reuniões internas com as unidades de gestão para a construção do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029. Coordenado pela Unidade de Gestão de Governo e Finanças (UGGF), o projeto do PPA será enviado à Câmara Municipal até 31 de agosto. As reuniões fazem parte do cronograma técnico de construção do plano e têm como objetivo consolidar as propostas de cada unidade de gestão. Além disso, a Prefeitura mantém aberta até 31 de julho a Consulta Pública, permitindo que a população participe, indicando áreas prioritárias para os investimentos municipais. O formulário para participação das pessoas está no site da Prefeitura. "Estamos trabalhando para garantir mais eficiência, transparência e resultados para a população", declarou o prefeito Gustavo Martinelli.

Depoimento

O tenente-coronel Mauro Cid confirmou, nesta segunda-feira (14), que o ex-presidente Jair Bolsonaro teve contato e leu o documento golpista que previa a decretação de novas eleições e a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2022. Durante as investigações, o documento ficou conhecido como minuta do golpe. Cid voltou a prestar depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais que tratam dos núcleos 2,3 e 4 da trama golpista. Ele foi arrolado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), responsável pela acusação.

Tarifaço

Em carta divulgada na noite de domingo (13), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, afirma que a tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil teve como fundamento uma “compreensão imprecisa dos fatos” e que “no Brasil de hoje, não se persegue ninguém”. O presidente do Supremo também negou que haja censura no Brasil e disse que as decisões da Corte buscam proteger a liberdade de expressão.