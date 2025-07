PSD ganha reforço local e aumenta base política em Jundiaí

O presidente nacional do PSD e atual secretário estadual de Relações Institucionais do governo Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab, esteve em Jundiaí neste final de semana. A visita consolida o crescimento do partido no cenário local, o que levou o vice-prefeito, Ricardo Benassi, a assumir a presidência regional da sigla, poucos dias após a confirmação de sua filiação. Além disso, é importante destacar que o PSD conta com a segunda maior bancada na Câmara Municipal, com três vereadores: Carla Basílio, Faouaz Taha e Daniel Lemos.

“A liderança regional do PSD consolida o partido como uma das principais forças políticas da Região Metropolitana de Jundiaí. Com uma atuação pautada no diálogo, na responsabilidade fiscal e na eficiência da gestão pública, a sigla pretende ampliar sua presença nos municípios vizinhos, sempre respeitando as demandas locais e buscando soluções conjuntas para os desafios regionais”, analisou Benassi.

Apesar da movimentação política a pouco mais de um ano das eleições para deputado federal e estadual, Benassi garante que não há, no momento, qualquer definição quanto à candidatura. O foco, segundo ele, segue sendo a atuação como vice-prefeito e secretário de Governo e Finanças de Jundiaí, contribuindo com a elaboração do Plano Plurianual (PPA) e com os compromissos firmados com a população.