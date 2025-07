Saúde reforça a importância da vacina contra sarampo

Com o alerta para o risco de reintrodução do sarampo no Brasil, a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) reforça a importância da imunização com a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, como a principal forma de prevenção.

Em 2025, Jundiaí não registrou casos suspeitos ou confirmados de sarampo entre os munícipes. A cobertura vacinal para menores de 1 ano está em 92,03% para a primeira dose e 73,09% para a segunda dose.

Durante o período de férias escolares, quando aumentam as viagens nacionais e internacionais, a UGPS encaminhou aos serviços de saúde o Alerta de Sarampo para Viajantes – Férias Escolares de Julho de 2025, com orientações sobre o esquema vacinal e recomendações específicas para quem vai se deslocar.