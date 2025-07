Jundiaí segue em 'alerta' para os focos de incêndio

Dois incêndios registrados neste final de semana em Jundiaí deixaram autoridades em alerta quanto aos focos neste período de estiagem, ou seja, tempo seco unido à falta de chuva. Em um deles, no domingo (13), guardas municipais da Divisão Florestal, agentes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros apagaram o fogo que ameaçava a Serra do Japi.

Só neste episódio foram destruídos pelo fogo 72 mil metros² de mata. Segundo as primeiras informações, o fogo teria iniciado próximo ao supermercado Boa, do bairro Eloy Chaves, e logo se alastrou, invadindo uma tradicional fazenda do bairro.

Outro foco registrado foi no bairro do Medeiros, também no Vetor Oeste, com chamas que tomaram conta das margens da rodovia Hermenegildo Tonoli, bem próximo a um condomínio no bairro Medeiros.