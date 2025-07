Como cuidar do cérebro em cada fase da vida para evitar demência

Obesidade, hipertensão, diabetes e o consumo excessivo de álcool ou cigarro não costumam causar sintomas imediatos no cérebro, mas afetam sua nutrição, a qualidade da circulação sanguínea e o equilíbrio inflamatório do organismo. Essas alterações, quando não controladas, prejudicam a circulação no cérebro, aumentam a inflamação no organismo e aceleram o desgaste de regiões ligadas à memória e à tomada de decisões. “A longo prazo, essas pequenas negligências diárias podem se somar em perdas cognitivas relevantes. Mudanças de hábito no presente podem preservar a autonomia e a clareza mental no futuro”, explica o neurocirurgião.

Ainda nessa fase, a sobrecarga emocional, estresse crônico e a sensação de isolamento afetam diretamente o equilíbrio químico do cérebro. Por isso, preservar vínculos sociais, manter o interesse por aprender coisas novas e buscar formas de movimentar o corpo são atitudes que funcionam como investimento para o envelhecimento. Um estudo publicado na revista Neurology (2023)³ apontou que adultos que se mantêm intelectualmente ativos, com leitura, cursos ou novos aprendizados, têm menor risco de desenvolver demência, mesmo com predisposição genética.

Terceira idade

Mesmo na terceira idade, ainda há muito que pode ser feito para manter a mente ativa e adiar o avanço da demência. O desafio para os idosos é manter a funcionalidade cognitiva e física diante das transformações naturais do envelhecimento.