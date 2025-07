Um 'baseado' fez com que suspeito fosse preso com US$ 40 mil

O homem de 32 anos, preso por guardas municipais de Operações com Cães, com US$ 40 mil, na comunidade da Meias Aço, em Jundiaí, na tarde deste domingo (13), foi indiciado e responderá por lavagem de dinheiro. Ele afirmou que os dólares, em notas novas, eram pertencentes à Facção Criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), e que seriam usados para pagamento, sem especificar o que seria pago. Ele também responderá por tráfico de drogas, uma vez que, em um apartamento apontadp por ele, GMs e policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão apreenderam 42 kg de drogas.

O suspeito foi preso por causa de um baseado. Ele estava fumando, no carro, saindo do bairro, quando se deparou com os GMs em patrulhamento. Ao perceberem, os agentes deram ordem de parada, mas num primeiro momento ele não respeitou. Prosseguiu com o carro por alguns metros, saiu do carro, jogou o baseado de maconha no chão e pisou em cima, na tentativa de que os guardas não percebessem.

Porém, os agentes ordenaram que ele afastasse as pernas para ser revistado, momento em que acharam o baseado. No carro, em revista, foram encontrados os 40 mil dólares, que ele alegou pertencerem ao PCC.