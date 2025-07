Microplásticos no cérebro podem ter ligação com transtorno mental

Cada vez mais os alimentos ultraprocessados estão presentes na rotina das pessoas. Esses alimentos são produtos industrializados feitos a partir de ingredientes extraídos ou derivados de alimentos como óleos, gorduras, açúcar, amido e proteínas isoladas, combinados com aditivos químicos como corantes, aromatizantes, emulsificantes, conservantes e realçadores de sabor. Eles passam por diversas etapas de processamento industrial e contêm pouco ou nenhum alimento in natura. Macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote e refrigerantes são alguns exemplos de ultraprocessados. O debate sobre o impacto desses tipos de alimentos na saúde das pessoas aumentou nos últimos anos, principalmente por apresentarem grande quantidade de microplásticos.

Abordando essa relação do consumo dos alimentos ultraprocessados com uma maior presença dos microplásticos no corpo humano, a professora Thais Mauad, da Faculdade de Medicina de São Paulo (FM) da USP, especialista em Anatomia Patológica, explica que alimentos embalados em plásticos – a maioria dos ultraprocessados – sofrem o processo de lixiviação de aditivos do plástico, ou seja, esses alimentos acabam sendo contaminados com, por exemplo, o bisfenol e os microplásticos, compostos danosos à saúde. “Esse processo de contaminação pode se intensificar ao aquecer alimentos em recipientes plásticos. Por isso, há a hipótese de que o consumo de alimentos ultraprocessados leve a uma maior ingestão de microplásticos”, destaca a docente.

A especialista afirma que ainda não existem evidências que comprovem quais as consequências da presença de microplásticos no cérebro humano, entretanto, cita estudos realizados em outras espécies sobre o tema. “Em animais já existem pesquisas mostrando que os microplásticos são neurotóxicos e afetam vários mecanismos celulares, causando inflamação, estresse oxidativo e até danos ao DNA.”

Em humanos, Thais aponta que não existem evidências que comprovem a relação dos microplásticos com, por exemplo, doenças neurodegenerativas e explica o que a coletânea dos quatro artigos propõe. “O estudo cria essa hipótese de que a presença de microplásticos, aliada ao efeito deletério dos alimentos ultraprocessados, estaria sendo associada a doenças neurodegenerativas ou mentais, contudo, ainda é apenas uma hipótese.”