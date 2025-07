Baderneiro faz 'grau' e 'randandan' na porta do DP e acaba preso

Um motociclista de 20 anos, morador no bairro Jardim do Lago, em Jundiaí, foi preso por guardas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), neste domingo (13), na avenida Alfried Krupp, em Campo Limpo Paulista, após fazer o 'randandan' e o 'grau', na porta da delegacia. Os baderneiros que estavam com ele conseguiram fugir.

Alguns motociclistas faziam malabarismo com suas motos em frente ao DP, e o barulho chamou a atenção de guardas municipais que estavam dentro da delegacia, apresentando uma ocorrência.

Quando os GMs saíram, já empenhados na viatura, localizaram os motociclistas na mesma avenida. Todos fugiram, exceto o morador de Jundiaí, que caiu e ficou ferido.