GM prende homem com 40 mil dólares e muita droga em Jundiaí

Guardas municipais de Operações com Cães prenderam um homem com US$ 40 mil na tarde deste domingo, na comunidade da Meias Aço, em Jundiaí. Na casa dele, no Jardim Tulipas, foram encontrados 30 kg de drogas

De acordo com informações preliminares, os GMs faziam patrulhamento pela Meias Aço, quando decidiram abordar um motorista suspeito. Ele levava no carro 40 mil dólares, que não soube explicar a procedência.

Durante questionamentos, ele deu aos GMs o endereço onde mora, no Tulipas, onde os guardas, acompanhados de polícias militares, localizaram a droga.