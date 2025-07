Visita de Kassab fortalece base de apoio ao governo Martinelli

A base de apoio ao governo Martinelli foi fortalecida com a visita de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD e atual secretário estadual de Relações Institucionais do governo Tarcísio de Freitas. O encontro, realizado na manhã deste dia 13, em Jundiaí, contou com a presença de lideranças municipais, como o prefeito de Cajamar, Kauã Berto, além de ex-prefeitos da região, reforçando a união do grupo em prol do desenvolvimento local.

Um dos pontos de destaque do evento foi a oficialização do vice-prefeito Ricardo Benassi como presidente regional do PSD, consolidando sua liderança no partido e reafirmando seu compromisso com a gestão municipal. O evento também reuniu vereadores do PSD, além do presidente da Câmara Municipal, Edicarlos Vieira (União).

A reunião foi marcada pela apresentação de demandas prioritárias da cidade, buscando apoio junto ao governo estadual. Entre os pedidos, destacou-se a solicitação de mais leitos para o Hospital São Vicente, que atende toda a região e opera acima de sua capacidade.