Defesa sofre apagão e Galo perde mais uma em casa

O Paulista foi derrotado para o XV de Piracicaba, por 1 a 0, pela 5ª rodada da Copa Paulista, na tarde deste sábado (12), no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí. Apesar de ter dominado boa parte do jogo, a defesa sofreu um ‘apagão’, tomou um gol bobo e acumulou mais uma derrota na competição.

Com 966 torcedores presentes, o jogo começou bem animador para o Paulista - principalmente em comparação aos últimos bem apáticos jogos da equipe. O time dominou toda a primeira etapa e chegou ao campo de ataque com muito mais perigo do que o time adversário - que, inclusive, fez muita cera durante a partida. Mas em uma bobeada, o bom desempenho foi por água abaixo.

Com o resultado, o Galo se complicou na tabela e vai dormir fora da zona de classificação do Grupo 3. Com 4 pontos, o time jundiaiense caiu para a 5ª colocação, à frente apenas do lanterna Rio Branco, com 2 pontos. O Paulista está atrás do Guarani, também com 4 pontos, mas superior no saldo de gols, São Bento (6 pontos), Primavera (9) e XV de Piracicaba, líder com 11 pontos.