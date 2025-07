Prefeitura já realizou reordenamento de cabos em 1.930 postes

A Prefeitura de Jundiaí, através do Departamento de Iluminação Pública da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP) concluiu nesta semana mais uma etapa do reordenamento de cabos das empresas de telecomunicações. A iniciativa teve início no dia 17 de fevereiro. Já foram realizados serviços de reordenamento em 1.930 postes nos seguintes locais: Novo Horizonte, Almerinda Chaves, Residencial Jundiaí I, Residencial Jundiaí II e o Distrito Industrial.

Na próxima semana, os trabalhos prosseguem na Região Central.

Nesta terceira fase as equipes permanecem atuando no chamado 3º polígono, que abrange diversos bairros, como Vila Hortolândia, Shangai, Vila Lacerda, além da Região Central. Um dos pontos onde as equipes realizaram o reordenamento foi na Rua José Alves Cunha Lima, na Vila Nova Esperia, Região do Jardim Planalto, que teve a fiação organizada e os cabos excedentes removidos.