Previsão do tempo: domingo terá sol tímido, mas sem chuva

Neste domingo (13), a circulação de ventos marítimos provoca o aumento de nebulosidade na faixa leste do Estado de São Paulo. Em Jundiaí, de acordo com o site Climatempo, o dia será de sol com muitas nuvens e período de céu nublado, mas com chance de chuva quase zerada. O clima deve variar entre 12º (mínima) e 22º (máxima).

O dia começa mais fechado, com presença de nuvens e até há chances de chuviscos entre a Serra do Mar e o litoral. Em toda a faixa litorânea, o céu deve permanecer mais nublado ao longo do dia, com temperaturas amenas e não se descarta a ocorrência de alguma chuva fraca ou garoa isolada. Mesmo assim, os volumes previstos são baixos e não há previsão de transtornos.

Na capital, o sol aparece entre nuvens e a máxima deve alcançar os 23?°C. No interior do Estado, o tempo continua estável, com predomínio de sol e elevação gradual das temperaturas, especialmente no período da tarde.