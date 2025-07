Audiência pública debate nova concessão

A Prefeitura de Jundiaí realizará, em 6 de agosto, às 18h, na Câmara Municipal, uma audiência pública para debater a nova concessão do transporte coletivo urbano. O evento será presencial, com transmissão ao vivo, e aberto à participação da população. O objetivo é apresentar atualizações do projeto e colher sugestões e dúvidas. A ação integra um processo participativo que prevê três audiências e uma consulta online. O formulário digital estará disponível no site da Prefeitura. A medida antecede a publicação do edital da nova concessão. “O processo de concessão teve início no ano passado e, desde janeiro de 2025, a equipe técnica da UGMT vem realizando uma revisão criteriosa do material, com ajustes significativos no projeto. Essas alterações justificam a necessidade de novas audiências públicas, garantindo transparência e participação social”, pontuou o gestor da UGMT, José Carlos Sacramone.

Jundiaí terá um representante na 6ª Conferência Nacional das Cidades, que será realizada em Brasília, no mês de outubro. Renato Augusto Lupianhi, técnico do Departamento de Meio Ambiente (DMA), ligado à Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, será delegado-titular pelo segmento do Poder Público Executivo Municipal. O coordenador da Defesa Civil de Várzea Paulista, Cristiano Vargas, será o delegado suplente. O evento promove discussões em torno de quatro eixos temáticos: Urbanismo e Habitação; Infraestrutura e Mobilidade; Meio Ambiente e Mudanças Climáticas; e Cidades Inteligentes, Governança e Participação Social. As propostas aprovadas servirão de base para a construção da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU).

A ONU registrou 798 mortes em Gaza, entre 27 de maio e 7 de julho, nas proximidades de centros de ajuda humanitária. Segundo o órgão, 615 dessas mortes ocorreram perto de pontos da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), apoiada por EUA e Israel. A maioria foi causada por tiros. A ONU classificou o modelo de distribuição da GHF como inseguro e violador de padrões humanitários. A fundação nega envolvimento direto. Israel alega agir para evitar o desvio de suprimentos por militantes.