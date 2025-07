Câmara de Jundiaí vota 72 proposições no primeiro semestre 

A Câmara Municipal de Jundiaí teve um primeiro semestre de 2025 marcado por intensa atividade legislativa. Segundo dados da Secretaria Legislativa, os vereadores votaram 72 proposições entre janeiro e 1° de julho – data da última sessão -, incluindo Projetos de Lei, Resoluções, Decretos Legislativos, Projetos de Lei Complementares e Propostas de Emenda à Lei Orgânica. Deste montante, 64 foram Projetos de Lei, sendo 57 de autoria dos próprios parlamentares e sete encaminhados pelo Poder Executivo.

Algumas aprovações de destaque foram: Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao ano de 2026, adesão ao Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas – Norte (Cismetro), regulamentação do transporte remunerado individual de passageiros por meio de motocicletas operadas por aplicativos – em análise do Executivo -, reajuste dos servidores públicos e até mesmo a alteração do horário das Sessões Ordinárias para as 16 horas.

Além disso, foram votados dois Projetos de Decreto Legislativo, quatro Projetos de Resolução, uma Proposta de Emenda à Lei Orgânica e um Projeto de Lei Complementar, todos de iniciativa do Legislativo.

“O primeiro semestre foi bastante positivo para nós, que demos tudo para ajudar Jundiaí. Tivemos um projeto de alta relevância para a defesa de crianças e adolescentes aprovado, além de outros projetos a serem pautados pela mesa diretora”, comenta o vereador Henrique Parra do Cardume (PSOL). “Também conseguimos avanços concretos na redução de algumas filas da saúde e na fila de diagnóstico de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), importantes emendas parlamentares e levantamento de debates construtivos como a revitalização do Centro, a fiscalização da UPA da Vila Progresso, a solução para o despejo da Mata Ciliar e o aumento do orçamento da assistência social”, conclui.