Estrutura imponente e palco principal estão quase prontos

Shows Imperdíveis

Entre os dias 18 e 27 de julho, o Parque da Uva será o epicentro da música nacional, com um palco principal que já se desenha como um espetáculo à parte. A arena de shows, que exige ingresso para acesso, receberá uma constelação de estrelas, com destaque para:

• 18 de julho (Sexta-feira): Rock Nacional em dose dupla com Ira e Capital Inicial, prometendo uma noite eletrizante com clássicos que marcaram gerações.

• 19 de julho (Sábado): Pela primeira vez em Jundiaí, o fenômeno Pablo, o Rei da Sofrência, subirá ao palco em um show com ingresso solidário (troca por 1kg de alimento não perecível).

• 20 de julho (Domingo): Luan Santana retorna para mais uma noite histórica, com um repertório que percorre suas fases e promete muita tecnologia e emoção.

• 25 de julho (Sexta-feira): O ritmo contagiante do grupo Pixote abre a segunda semana da festa, com sucessos do pagode romântico e pista gratuita mediante troca de 1kg de alimento.

• 26 de julho (Sábado): O Embaixador, Gusttavo Lima, promete uma experiência vibrante e cheia de energia, com seus grandes sucessos e uma interação marcante com a plateia.

• 27 de julho (Domingo): Nattan, um dos principais nomes da nova geração da música nordestina, encerra a programação com sua primeira apresentação em Jundiaí, transformando o Parque da Uva em uma grande arena de dança.

Com a estrutura em fase final e a programação de shows confirmada, os ingressos para a Festa Julina de Jundiaí 2025 estão se esgotando rapidamente. Para garantir sua presença e aproveitar ao máximo, estão disponíveis 5 tipos de ingressos: Área VIP, Pista, Camarote Avulso, Camarote Corporativo e Camarote Open Bar

Os ingressos online podem ser adquiridos através do site oficial: www.tycket.com.br.