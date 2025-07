Cia de Teatro leva ‘Robin Hood’ para apresentações gratuitas

Na Sala Josette Feres, as apresentações estão programadas para os dias 26 de julho, 30 de agosto, 27 de setembro, 25 de outubro e 29 de novembro, sempre a partir das 15h. A entrada é gratuita e os ingressos ficam disponíveis nas vésperas de cada apresentação, a partir das 10h30, tanto pela internet na plataforma Sympla, quanto nas bilheterias e totens eletrônicos dos teatros municipais. A Sala Josette Feres fica no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro (rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro).

Ao longo do segundo semestre deste ano, a Companhia de Teatro de Jundiaí preparou uma série de apresentações gratuitas de seu espetáculo “Robin Hood”. A programação, com início agora em julho para as férias da criançada, segue com dez apresentações até novembro, sempre nos últimos finais de semana de cada mês – aos sábados, na Sala Josette Feres, e aos domingos, na Fábrica das Infâncias Japy.

Robin Hood

Numa divertida e humorada adaptação do clássico infantil inglês, “Robin Hood” tem texto e direção de Carla Candiotto, utilizando a linguagem do teatro físico para apresentar a história do famoso arqueiro medieval justiceiro, que rouba dos ricos para dar aos pobres. Com o lema “Poder sem Justiça é Tirania”, o espetáculo narra as peripécias de Robin e seu bando, na defesa e garantia de Justiça e cidadania para o povo de Nottingham contra a rainha Joana Cobrança Matança de Vingança e que fica com a Herança. O espetáculo tem classificação livre.

“Esta temporada será uma oportunidade muito especial para que o público possa prestigiar a Companhia de Teatro, que é um dos nossos corpos artísticos municipais ligados à Unidade de Gestão de Cultura (UGC) da Prefeitura, apresentando-se em dois dos nossos espaços culturais municipais. Será uma programação importante para a formação de público, geração de repertório e fomento à produção cultural, valorizando aquilo que é nosso”, comentou a gestora de Cultura, Clarina Fasanaro.