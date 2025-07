‘Vitrine da Dança’ recebe credenciamento para apresentações

Com foco na valorização, fortalecimento e estímulo da linguagem da dança em Jundiaí, a Unidade de Gestão de Cultura (UGC) recebe até o dia 14 de agosto as inscrições das academias, clubes e escolas de dança sediadas no município e interessadas em participar do “Vitrine da Dança”.

A temporada da iniciativa este ano será entre os meses de novembro e dezembro, para apresentações nas salas de espetáculo do município – a Sala Deolinda Copelli do Teatro Polytheama e a Sala Glória Rocha do Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro.

As inscrições gratuitas devem ser feitas por meio de formulário on-line, juntamente com os anexos exigidos pelo edital; comprovante de endereço da instituição, que deve dedicar-se exclusivamente à linguagem artística da proposta; e de seu alvará de funcionamento.