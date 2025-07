Em quatro mutirões, 600 animais microchipados em Jundiaí

Além da ação na sede, o DEBEA também realiza mutirões descentralizados em diferentes bairros da cidade, ampliando o acesso aos serviços. Em junho e julho, por exemplo, foram realizadas as castrações nos dias 28 e 29 de junho, na Vila Nambi, com 345 animais passando pelo procedimento, sendo 167 cães e 178 gatos. Já no dia 6 de julho, a edição realizada no bairro Corrupira castrou e microchipou 139 animais, entre eles 72 cães machos, 66 gatos.

A sede do Departamento de Bem-Estar Animal (DEBEA) realizou nesta quinta-feira (10) mais uma edição de castração e microchipagem para 132 animais, sendo 64 gatos e 68 cães. Além deste encontro, outros três foram realizados pelos bairros totalizando 616 procedimentos, todos previamente cadastrados e com agendamento confirmado.

Tania explicou que o procedimento é rápido, com a sedação do animal. "Se o animal já tem microchip, o número é inserido no sistema. Após o procedimento, o tutor recebe uma receita com os medicamentos necessários e pode levar o animal para casa assim que acordar da anestesia, em um período que varia de acordo com cada caso, mas leva em torno de 40 minutos”, explicou.

Na edição desta quinta (10) foram castrados e microchipados 132 animais, sendo 64 gatos e 68 cães.

Controle