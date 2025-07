Avião alvo de ação judicial é apreendido no aeroporto de Jundiaí

Um avião Cessna Citation Mustang, modelo 510, avaliado em quase R$ 13 milhões, que pousou no aeroporto de Jundiaí, nesta quarta-feira (10), foi apreendido pela equipe de Plantão da Polícia Civil, por suspeita de que seja objeto de crime de estelionato. A apreensão ocorreu após o representante legal de uma empresária, dona da aeronave, comparecer ao Plantão, com uma decisão judicial pelo sequestro cautelar do avião.

A aeronave, pertencente à empresária, vinha sendo operada por uma empresa que iniciou o processo de compra do avião. Porém, o valor da venda, de R$ 12,8 milhões, dividido em 10 vezes, teve apenas a primeira parcela paga. O calote na sequência dos pagamentos fez com que a empresária entrasse com processo na 1ª Vara Civil da Comarca de Viamão, no Rio Grande do Sul, onde conseguiu uma decisão favorável pelo sequestro cautelar de seu próprio bem, afim de retomar o controle de operação da aeronave.

Com informações de que o avião em questão havia pousado no aeroporto de Jundiaí, o representante desta empresária foi para o local e fez contato com o chefe de operações aeroportuárias da Rede VOA - administradora do aeroporto. Após isso o comandante da aeronave foi cientificado sobre o caso, assim como as forças policiais.