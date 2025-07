Sonhos e comportamentos transformados pós-pandemia

Da pneumonia misteriosa à doença que matou cerca de 6 milhões em todo o mundo, sendo 600 mil no Brasil e 1,9 mil em Jundiaí, a Covid-19 espalhou-se de forma devastadora, mudando vidas, rotinas e pessoas. Cinco anos após o primeiro anúncio da Organização Mundial da Saúde (OMS), o que não faltam são histórias, algumas nem sempre com final feliz, mas muitas que servem de exemplos quanto à mudança de vida e de posicionamento.

“Estamos profundamente preocupados com os níveis alarmantes de disseminação e gravidade, bem como com os níveis alarmantes de inação no mundo. Consideramos que a covid-19 pode ser qualificada como uma pandemia”. Esta foi a frase do então presidente da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunciando em março de 2020 a epidemia da Covid.

Com números ainda não oficiais da doença, acredita-se que foram quase 40 milhões de infectados no Brasil. Jundiaí também não foi poupada e as restrições e mudanças começaram a partir do atendimento aos doentes. Nos últimos cinco anos, por exemplo, o Hospital São Vicente, referência na época para as internações, passou por mais de 25 adequações estruturais e operacionais para garantir que o paciente ficasse desassistido e que os profissionais atuassem em condições seguras.