Vila Marlene contrata centroavante com passagem pela seleção

O Grêmio Recreativo Vila Marlene, time da 1ª Divisão do Campeonato Amador de Jundiaí, anunciou uma contratação de peso para essa temporada. O atacante Leandro Damião, de 35 anos, é o novo reforço do tricampeão da cidade e já tem data para estrear nos gramados de Jundiaí.

De acordo com o vice-presidente e auxiliar técnico do Marlene, Renan Basílio Alves, a chegada de Leandro Damião muda o patamar do elenco e também do campeonato. "Com essa contratação e dos outros reforços que trouxemos esse ano, a expectativa é gigantesca. Eu estou tratando o título desse ano como uma obsessão", disse.

A chegada do centroavante ex-seleção brasileira só foi possível graças ao Pará, jogador do Vila Marlene (aquele mesmo ex-Santos e Flamengo), que chegou no time jundiaiense em 2023 e disputará sua terceira temporada pelo clube. "O Pará que intermediou a negociação. Ele entrou em contato com o Leandro Damião e de imediato ele demonstrou interesse e gostou muito do projeto apresentado", revelou Renan.