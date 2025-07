Conecta Networking terá edição em 6 de agosto

A próxima edição do Conecta Networking será realizada na primeira quarta do mês, dia 6 de agosto, das 8h15 às 11h, no Espaço Jundiaí Empreendedora. O local recebe novamente o evento, que já se consolidou como uma das principais iniciativas para a geração de oportunidades, conexões e trocas de experiências entre empresários da região.

Para se inscrever, a prefeitura pede a doação de um litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade. Para fazer a inscrição solidária, basta clicar neste link.

Com apenas 32 vagas disponíveis, o encontro propõe uma manhã intensa e dinâmica voltada para quem deseja ampliar sua rede de contatos, divulgar seus produtos e serviços, compartilhar vivências do mundo dos negócios e, sobretudo, aprender com outros empreendedores em um ambiente colaborativo e inspirador.