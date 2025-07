Julho não teve chuva em Jundiaí e pode terminar sem ter

O mês de julho não teve chuva até o momento em Jundiaí e não há previsão para que tenha pelos próximos dias. A estiagem, característica do inverno na cidade, chegou. Apesar do tempo seco, a presença de nuvens e nebulosidade em momentos do dia mantém o ar um pouco úmido, mas a atenção à saúde é imprescindível.

Nesta sexta-feira (11), a previsão é de mínima de 9°C e máxima de 23°C, mantendo o tempo que está há dias na cidade, com dias começando mais frios, esquentando e esfriando novamente ao anoitecer. Para o fim de semana, o sábado terá mínima de 10°C e máxima 23°C, com possibilidade de nevoeiro pela manhã. No domingo, as temperaturas devem subir um pouco, com mínima de 11°C e máxima de 23°C, também com poucas nuvens e possibilidade de nevoeiro, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Quando analisado um período maior, Jundiaí não tem previsão de chuva para as próximas semanas, até o fim do mês, segundo o Climatempo. Haverá nuvens e até nevoeiro, o que garante a umidade do ar, mas não há previsão para chuva de fato, então a umidade não ficará alta o suficiente. A última chuva com volume considerável caiu no município no fim de julho, com registro de cerca de 30 milímetros.