Renata garante ouro em dia de medalhas para a GM de Jundiaí

Guardas municipais de Jundiaí conquistaram, nesta quinta-feira (10), mais seis medalhas nas Olimpíadas das Guardas Municipais, competição que está sendo disputada em Campinas. A modalidade do dia foi atletismo, com provas de 100m, 200m, 400m e 5 mil metros, arremesso de peso e salto em distância.

O destaque jundiaiense foi a GM Renata, medalha de ouro nos 400m. Também garantiram lugar no pódio os guardas Sampaio, com bronze nos 5 mil metros e prata nos 400m; Batista, com prata nos 400m; e Juliana Martins, bronze no arremesso de peso e também no saldo em distância.

No total, 11 guardas de Jundiaí participaram do dia de provas: Christian, Villa Nova, R. Marques, Monique, Silas, Batista, Bezerra, Duarte, Martins, Renata e Sampaio.