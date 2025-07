Tarifa de 50% imposta pelos EUA afeta empregos em Jundiaí

A decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa de 50% sobre todas as importações do Brasil, a partir de 1º de agosto, já começa a gerar preocupações concretas em Jundiaí. Segundo dados do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp-Jundiaí), o município exportou, em 2024, cerca de R$ 1 bilhão, sendo 25% desse total destinados aos EUA. Anunciada nesta quarta-feira (9), a medida — classificada como “retaliação política” pelo presidente norte-americano Donald Trump — atinge diretamente exportadores brasileiros e traz impacto negativo significativo para cidades com forte perfil industrial e logístico, como Jundiaí e demais municípios da região. Os principais produtos exportados por Jundiaí são: itens automotivos, equipamentos elétricos e máquinas.

“A taxação é uma medida prejudicial para a economia brasileira, pois os Estados Unidos são um dos maiores parceiros comerciais do país e também da região. Quando há diminuição da exportação, há diminuição da produção, da demanda por emprego e, consequentemente, de renda. Isso afeta toda a dinâmica regional”, avalia o diretor de Comércio Exterior do Ciesp-Jundiaí, Marcio Ribeiro Julio. “Vale ressaltar que a busca por outros mercados é um movimento lento, que exige planejamento; portanto, não é uma alternativa imediata”, conclui.

Para ele, o próximo passo do Governo deve ser a tentativa de mediar essa questão para reduzir os impactos com urgência. “Os EUA adotaram a mesma estratégia com outros países, e a iniciativa foi a cartada inicial para atrair esses países às negociações. Agora, temos que aguardar os próximos passos”, afirma.