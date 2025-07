Bola de Neve promove Arraiá Solidário 

No próximo sábado (12), a Bola de Neve Jundiaí entra no clima das festas julinas com um arraiá especial, que promete animar toda a família com muita música, comidas típicas e brincadeiras tradicionais. O evento será realizado das 17h às 22h, na Avenida Jundiaí, 1435 — ao lado da Kalunga, no bairro Anhangabaú.

Além de oferecer uma noite de diversão, comida boa e brincadeiras, o arraiá também tem um importante propósito solidário. A entrada será 1 kg de alimento não perecível, que será destinado às famílias assistidas pela assistência social da igreja organizadora.

A expectativa é reunir moradores e fiéis em um ambiente acolhedor e festivo, fortalecendo os laços comunitários e a solidariedade.