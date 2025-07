'Olheiros' falham e traficante é preso por GMs em Jundiaí

Mesmo com um rádio-comunicador nas mãos, com o qual recebia informações sobre a presença de viaturas policiais, um homem foi preso em flagrante, por tráfico, por guardas municipais de Operações com Cães, no bairro Vista Alegre, em Jundiaí, nesta quarta-feira (9). Ele foi surpreendido porque os 'olheiros' falharam em não informá-lo da chegada da GM.

Os GMs Júlio, Odirley e De Castro, com a K9 Dara - supervisionados pelo subinspetor Cristiano -, faziam patrulhamento próximo ao Centro Esportivo CEU das Artes - em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes -, quando se depararam com um homem em atitude suspeita, carregando uma sacola e um rádio-comunicador. Ele correu para uma área de mata, para tentar fugir, mas foi alcançado e detido.

Com ele foram encontradas centenas de porções de drogas diversas, além de um celular, dois rádios-comunicadores e mais de R$ 250.