340 mil pizzas congeladas e 1 milhão de pedidos em pizzarias

Para celebrar o Dia Mundial da Pizza, comemorado em 10 de julho, a VR, ecossistema de serviços para trabalhadores e empregadores, revela dados inéditos que mostram como os brasileiros consomem (e adoram) uma boa redonda. Ao todo, foram cerca de 1 milhão de transações em pizzarias tradicionais e quase 340 mil pizzas congeladas compradas em supermercados entre maio de 2024 e maio de 2025.

No total, R$ 4 milhões foram movimentados apenas com pizzas congeladas, com um valor médio de R$ 12,65 por unidade — valor que mostra que, mesmo em versão prática e rápida, a pizza congelada não perde espaço no carrinho de compras. Já nas pizzarias convencionais, o gasto médio por pedido foi de R$ 64, chegando a R$ 72,47 nos meses mais recentes. O mês com menor quantidade de transações nas pizzarias foi fevereiro, e outubro o que mais movimentou os estabelecimentos, com uma diferença de 22% entre os meses no período do levantamento. Os números reforçam que, para o brasileiro, pizza é investimento em sabor, afeto e boas companhias.

Uma paixão que une: pizza no Brasil é para compartilhar

Outro levantamento da VR, realizado em 2024, revela mais do que números: traduz um comportamento. Segundo a VR, 95% dos consumidores comem pizza com a família e 46% com amigos, o que mostra o papel social do prato. Pelos dados, no Brasil, pizza não é só um prato: é um momento compartilhado. Para muitos, ela é o centro da mesa e da conversa. Já na Noruega, que é líder mundial em consumo per capita, o hábito de consumo é individual.