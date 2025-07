Rapaz vai de encontro ao amigo para socorrê-lo e acaba preso

Os GMs faziam patrulhamento pela região central, quando se depararam com um carro cujo condutor demonstrou nervosismo na presença da viatura. Foi dada ordem de parada, mas ele não respeitou e teve início a uma perseguição.

Um pai caloteiro, devedor de pensão alimentícia ao filho, foi preso por guardas municipais, por acaso, no Centro de Campo Limpo Paulista, na tarde desta quarta-feira (9), enquanto tentava socorrer um amigo sem Carteira Nacional de Habilitação CNH.

Desta forma, os GMs pediram que ele chamasse alguém de sua confiança, habilitado, que pudesse buscar o veículo.

Ele então ligou para um amigo, que saiu do Botujuru, com destino ao Centro, para socorrê-lo. Ao chegar ao local, os guardas fizeram a checagem de praxe de sua CNH e de outros documentos e, para a surpresa dos agentes, ele estava sendo procurado pela Justiça, com mandado de prisão por calote na pensão.

Desta forma, os dois foram conduzidos à delegacia, onde o caloteiro foi preso. Já o condutor sem CNH prestou depoimento e foi liberado.