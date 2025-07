Cláudio Ribeiro volta ao octógono e mira retorno ao UFC

O lutador Cláudio Ribeiro, de Várzea Paulista, retorna aos octógonos nesta sexta-feira (11) para mais um capítulo decisivo em sua trajetória no MMA. Ele será um dos destaques do Legacy Fighting Alliance (LFA), o maior torneio de artes marciais mistas da América Latina, que será realizado em Brasília, a partir das 21h. Cláudio enfrentará o lutador baiano Diego “The Villain” Dias na luta co-principal da noite.

Cláudio busca reencontrar o caminho das vitórias e retomar o protagonismo no cenário internacional. A luta acontece apenas dois meses após sua última apresentação, quando foi superado pelo russo Sergey Romanov, no NWPA, evento internacional disputado na Rússia. A última vitória de Cláudio aconteceu em novembro do ano passado, quando venceu Cássio Jacaré com um nocaute impressionante em apenas 10 segundos de luta, pelo Jungle Fight 132.

Com passagem pelo UFC entre 2022 e 2024, após vencer o Contender Series, Cláudio soma uma vitória e três derrotas no cartel da elite do esporte. Fora do principal palco das lutas desde o ano passado, o varzino encara o desafio em Brasília como uma chance fundamental para chamar novamente a atenção da franquia norte-americana e, quem sabe, conquistar um novo contrato.