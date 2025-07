Quatro farmácias são vítimas de arrastão em Jundiaí neste feriado

Quatro farmácias foram vítimas de um arrastão, de furtos e roubos, praticados por uma quadrilha da Capital, nesta quarta-feira (9), em Jundiaí. Em um dos assaltos, os funcionários foram agredidos pelos criminosos. A Polícia Militar, com informações sobre as características dos ladrões e do carro usado por eles, montou um cerco pela cidade e conseguiu prender quatro suspeitos. Com eles foram encontrados e recuperados diversos produtos.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, quatro farmácias foram alvos do bando neste arrastão; na avenida Jundiaí, avenida 9 de Julho, Vila Rami e rua Vigário JJ Rodrigues. Em uma delas os funcionários foram agredidos - os furtos e roubos foram praticados por três mulheres, responsáveis por entrarem nos estabelecimentos e cometerem o crime. Do lado de fora, um homem, 'piloto de fuga', as aguardava no carro.

Após o último assalto, os criminosos se preparavam para deixar a cidade, quando foram localizados por policiais militares do 11º Batalhão. Houve curta perseguição, mas logo todos foram abordados. No carro foram localizados os produtos levados.