Gustavo Martinelli participa de lançamento do Programa Trampolim

Nesta terça-feira (8), no Palácio dos Bandeirantes, foi lançado o Programa Trampolim, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada a fortalecer a empregabilidade e ampliar as oportunidades de capacitação profissional. O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, do prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli e da primeira-dama e presidente do Fundo Social da cidade, Ellen Camila, além de outros secretários e autoridades.

Durante o lançamento, também foi abordada uma pauta de interesse de Jundiaí: a liberação da Tabela SUS?Paulista.

"Seguimos trabalhando com seriedade e compromisso para que as soluções cheguem onde a população mais precisa", afirmou o prefeito.