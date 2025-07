Rapaz é preso após arrombar a casa da própria mãe para furtar

A polícia prendeu um homem de 19 anos, na tarde desta terça-feira (8), suspeito de furtar a casa da própria mãe, em Jarinu.

Um vizinho percebeu que a casa ao lado estava sendo invadida e chamou a polícia. Quando os agentes chegaram, se depararam com um homem no interior do imóvel e o abordaram, notando que a janela estava danificada e a porta havia sido arrancada.

Na sequência chegou a dona da casa e, para a surpresa dos policiais, ela logo informou que o rapaz era seu filho.